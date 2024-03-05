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AMC Fight Nights

5 марта, 12:10

Сарнавский: «Победил Сулумова коронным приемом»

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский рассказал о своем победе над Магомедом Сулумовым.

«У каждого бойца есть своя фишка. Удушение со спины — мой коронный прием. Если я возьму сзади плотный захват, скорее всего задушу. Соперник заснет или сдастся. Это у меня давно наработано. Если беру, довожу до конца. Если захват неплотный или соперник не дает себя задушить, я не пытаюсь его провести», — приводит слова Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

Сарнавский победил Магомеда Сулумова в главном поединке турнира AMC Fight Nights 123 и стал новым чемпионом промоушена в легком весе.

2 марта в Москве в международном центре самбо «Лужниках» пройдет турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 82, в главном событии вечера состоится поединок между россиянином и чемпионом гран-при лиги ACA (25-4) и звездой смешанных единоборств из Казахстана, бывшим чемпионом M-1 Challenge, экс-бойцом UFC Дамиром Исмагуловым (24-3).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sarnavskii-pobedil-sulumova-koronnym-priemom-340606/
Александр Сарнавский
Магомед Сулумов
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