Сарнавский: «Победил Сулумова коронным приемом»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский рассказал о своем победе над Магомедом Сулумовым.

«У каждого бойца есть своя фишка. Удушение со спины — мой коронный прием. Если я возьму сзади плотный захват, скорее всего задушу. Соперник заснет или сдастся. Это у меня давно наработано. Если беру, довожу до конца. Если захват неплотный или соперник не дает себя задушить, я не пытаюсь его провести», — приводит слова Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

Сарнавский победил Магомеда Сулумова в главном поединке турнира AMC Fight Nights 123 и стал новым чемпионом промоушена в легком весе.

2 марта в Москве в международном центре самбо «Лужниках» пройдет турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 82, в главном событии вечера состоится поединок между россиянином и чемпионом гран-при лиги ACA (25-4) и звездой смешанных единоборств из Казахстана, бывшим чемпионом M-1 Challenge, экс-бойцом UFC Дамиром Исмагуловым (24-3).