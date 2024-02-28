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AMC Fight Nights

28 февраля, 20:18

Гаджиев ответил Милохину на слова о сумме в 20 миллионов рублей за бой: «Со своей колокольни он абсолютно прав»

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Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал ответ блогера Дани Милохина на предложение провести бой за 5 миллионов рублей.

26 февраля Гаджиев заявил, что готов дать Милохину 5 миллионов рублей за бой в России. Блогер в интервью Sport24 сообщил, что будет рассматривать предложения только от 20 миллионов рублей.

«Ну а что, со своей колокольни он абсолютно прав. Мы же не знаем, за какие деньги он может выступать. Я говорю о тех деньгах, которые оправданы в случае, если Милохин будет выступать здесь, у нас в России, в нашем промоушене. Это 5 миллионов рублей. Если пацану предлагают больше за рубежом или предлагают что-то еще большее, кроме денег, его право выбирать другое предложение», — сказал Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

16 февраля Милохин провел дебютный поединок в боксе — он нокаутировал индийского тиктокера Аджмала Хана в первом раунде.

Камил Гаджиев
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