Камил Гаджиев готов заплатить по 4 млн рублей участникам драки на турнире по ММА в Подмосковье

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев готов заплатить Мухаммаду Носаеву (ака Альфредо Аудиторе) и Даниле Алееву (ака Регбист) по 4 миллиона рублей за бой в AMC Fight Nights. 10 ноября Носаев и Алеев подрались в зале во время турнира AMC Fight Nights, который проходил на «Live Arena» в Подмосковье.

«Альфредо и Регбисту я готов заплатить по 4 миллиона рублей, — сказал Гаджиев журналистам. — Они сейчас скажут: «Да нееет, туда-сюда». Ок. Нет — значит, нет. Пускай никто не испытывает иллюзий насчет стоимости своих поединков и реальной возможности их продавать. У этого боя будет большая аудитория — безусловно. Весь интернет будет пестреть и так далее.

Но, знаете, парадокс: я не смогу прийти на федеральный канал и продать им такой главный бой вечера. Они скажут: «Нет, пускай будет соглавным». Значит, мне нужно будет найти деньги еще на главный бой. Я не смогу продать билеты на этот бой. Потому что люди либо будут готовы посмотреть его в YouTube, либо будут готовы прийти и битком заполнить зал — но не платя деньги.

Поэтому экономики в этом бою нет. Хайп большой, но это тот случай, когда я этот хайп не смогу монетизировать. если бы Fight Nights был YouTube-проектом — можно было бы заплатить за этот бой больше, а так — 4 миллиона рублей и — вперед и с песней, мы готовы».