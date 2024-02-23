AMC Fight Nights 123: время начала и кард боев турнира

Турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 123 пройдет в пятницу, 23 февраля, в Москве на арене «Live Арена». Начало — 19:00 по московскому времени.

Прямая трансляция всех поединков будет доступна на телеканалах UDAR и «Че!», а также турнир будет показывать стриминговый сервис Wink.

В главном событии пройдет поединок за титул чемпиона в легком весе между Магомедом Сулумовым и Александром Сарнавским.

Главный кард турнира AMC Fight Nights

Магомед Сулумов (10-2, Россия) — Александр Сарнавский (40-8, Россия);

Артем «Райзен» Кузьмин — Андрей «Сибскана» Алешин;

Анзор Чакаев (5-0, Россия) — Тумер Ондар (8-2, Россия);

Тамерлан Ашаханов (7-5-0, Россия) — Андрей Василенко (2-0-0, Россия);

Бабули Цолоев (2-0-0, Россия) — Николай Нестеров (2-1-0, Россия).