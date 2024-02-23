AMC Fight Nights 123: смотреть прямую трансляцию турнира Сулумов — Сарнавский

Турнир AMC Fight Nights 123 пройдет в пятницу, 23 февраля, в Москве на арене «Live Арена». Начало — 19:00 по московскому времени. Главным событием вечера станет бой между Магомедом Сулумовым и Александром Сарнавским, которые сразятся за титул чемпиона в легкой весовой категории.

Прямая трансляция AMC Fight Nights 123 будет доступна на телеканалах UDAR и «Че!», а также турнир будет показывать стриминговый сервис Wink.

Сарнавский — российский боец ММА, выступающий в легком весе. За свою карьеру он одержал 40 побед и потерпел 8 поражений. Последний бой Александр провел 21 мая 2022 года против Хердесона Батисты и одержал победу техническим нокаутом в 1-м раунде.

Сулумов — российский боец смешанного стиля в легком весе, который является действующим чемпионом AMC FN в легкой весовой категории. Его рекорд составляет 11-2-0, 1 НЗ. В своем последнем бою спортсмен 14 июля прошлого года выиграл сабмишном в 1-м раунде Ахмеда Алиева.

AMC Fight Nights 123: время начала и кард боев турнира