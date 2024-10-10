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10 октября, 19:00

Расулов и Ибраимов могут покинуть ACA из-за плохих результатов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что Салимгерей Расулов и Рыскулбек Ибраимов близки к увольнению из лиги, а Денис Смолдарев покинул организацию в связи с завершением карьеры.

«Безусловно, да. Денис Смолдарев завершил карьеру. Салимгерей испытывает проблемы из-за диабета. Рыскулбек проигрывает в конкурентных боях. Много красных линий в Sherdog — это проблема. Рано или поздно встанет вопрос, что пора покинуть лигу. Салимгерей и Рыскулбек подошли к красной черте. Они находятся в зоне опасности», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Смолдарев одержал только одну победу в последних шести поединках. Такой же результат у Ибраимова. Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Расулов потерпел четыре поражения в пяти последних боях.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Денис Смолдарев
Рыскулбек Ибраимов
Салимгерей Расулов
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