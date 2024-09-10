Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 15:42

Менеджер бойца ACA Каргинова: «Поединок с Валиевым — худшее выступление за долгие годы»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Даниэль Ботвинник, менеджер бойца АСА Махарбека Каргинова, прокомментировал поражение своего подопечного на АСА 179.

— После взвешивания бой был на грани срыва. Конечно, это наши проблемы. Махарбек вообще не восстановился, не показал и 20% того, что он обычно показывает. Мы не говорим, что нас засудили, не умаляем заслуг Валиева. Но я считаю, что Каргинову не надо было выходить. В обычном состоянии это бой был бы «в одну калитку».

Каргинов ложился спать в ночь перед взвешиванием с перевесом в 500 грамм. Мы были уверены, что 300-350 сгорят во сне. Он проснулся с перевесом в те же 500 грамм. Пытаясь согнать вес, он сбрил волосы и бороду. Не смог восстановиться. Лига знала, что утром, в день боя, будет приниматься решение. Но мы решили драться. Была проделана огромная работа по раскрутке. Худшее выступление Каргинова за долгие годы, — сказал Ботвинник Metaratings.

В активе Махарбека Каргинова 17 побед и пять поражений. На АСА 179 Каргинов потерпел поражение от Тимура Валиева раздельным решением судей.

Источник: Metaratings.ru
Махарбек Каргинов
Тимур Валиев
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«СКА-Хабаровск» и «Чайка» проведут матч без зрителей из-за атаки БПЛА
Звезды КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
Сын Газзаева уволен, Талалаев возглавил «Балтику», «Урал» психует. Что сейчас происходит в ФНЛ
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости