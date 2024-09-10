Менеджер бойца ACA Каргинова: «Поединок с Валиевым — худшее выступление за долгие годы»

Даниэль Ботвинник, менеджер бойца АСА Махарбека Каргинова, прокомментировал поражение своего подопечного на АСА 179.

— После взвешивания бой был на грани срыва. Конечно, это наши проблемы. Махарбек вообще не восстановился, не показал и 20% того, что он обычно показывает. Мы не говорим, что нас засудили, не умаляем заслуг Валиева. Но я считаю, что Каргинову не надо было выходить. В обычном состоянии это бой был бы «в одну калитку».

Каргинов ложился спать в ночь перед взвешиванием с перевесом в 500 грамм. Мы были уверены, что 300-350 сгорят во сне. Он проснулся с перевесом в те же 500 грамм. Пытаясь согнать вес, он сбрил волосы и бороду. Не смог восстановиться. Лига знала, что утром, в день боя, будет приниматься решение. Но мы решили драться. Была проделана огромная работа по раскрутке. Худшее выступление Каргинова за долгие годы, — сказал Ботвинник Metaratings.

В активе Махарбека Каргинова 17 побед и пять поражений. На АСА 179 Каргинов потерпел поражение от Тимура Валиева раздельным решением судей.