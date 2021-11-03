Идеальная талия и соблазнительный пресс. Русская каратистка настолько хороша, что стала моделью

В полку красивых спортсменок прибыло.

Дарья Тулякова — 21-летняя каратистка из Клина. В своем относительно небольшом возрасте она уже успела выиграть бронзу чемпионата мира и кучу медалей с международных соревнований. Девушка входит в сборную России в группе ката — имитации боя с воображаемым противником (интересно, можно ли в таких боях проиграть?).

Но помимо спортивных достижений Дарья может похвалиться ангельской внешностью и, что свойственно любой спортсменке, очень тренированным телом. Она так хороша, что получила приглашение принять участие в фотосессии для популярного журнала Maxim. На что естественно согласилась.

Такие фото выложил официальный аккаунт журнала. Листайте карусельку.

А вот чем поделилась сама спортсменка.

Девушка осознает свою привлекательность, но делает упор на спорт. Ее мечта — стать олимпийской чемпионкой. А вот так она выглядит за пределами фотостудии.