В Москве стартовал командный турнир по дзюдо — «Битва за Москву»

Состязания пройдут на татами Международного центра самбо с 28 по 30 сентября. Турнир приурочен к победе советских войск в битве за Москву. При поддержке благотворительной программы ДоброFON общий призовой фонд составил рекордные 42 миллиона рублей.

Ключевая особенность в уникальном формате соревнований: противостояние будет продолжаться до двух командных побед. Это позволит каждому спортсмену провести как минимум две схватки в одном матче.

«Вместе с благотворительной программой ДоброFON и руководством Федерации дзюдо Москвы мы решили почтить подвиг предков: провести масштабные состязания, посвященные этому событию. Наша задача — не только воспитать сильных дзюдоистов, но и сделать так, чтобы юноши помнили о том, какой ценой добыто право на нашу счастливую жизнь!» — заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

За медали будут бороться представители ведущих спортивных школ страны. Сильнейший коллектив будет определен 30 сентября — в день, когда началось сражение на полях Великой Отечественной войны.

В прямом эфире за турниром можно следить на fon.tv. Поединок за медали также покажет телеканал «Матч! Боец».

