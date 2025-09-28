Бокс/ММА
Дзюдо

28 сентября, 15:35

Отборочный турнир по дзюдо «Битва городов» завершился на Дальнем Востоке

Второй отборочный турнир «Битвы городов», запущенной Федерацией дзюдо России, благотворительным фондом «Колыбель Отечества» и программой ДоброFON, прошел в Хабаровске. За право выступить в финале боролись представители Дальнего Востока.

На татами стадиона имени В.И. Ленина вышли юношеские команды из Приморского, Хабаровского, Камчатского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Бурятия. В напряженной борьбе они определили два сильнейших коллектива, которые отправятся на федеральную территорию «Сириус» в декабре, чтобы отстоять честь дальневосточных регионов на международном финале.

«Битвы городов».

Лучшими в Хабаровске по итогам состязаний стали дзюдоисты из Республики Бурятия: в решающем противостоянии они одолели оппонентов из Забайкальского края со счетом 8:0. Тем не менее, согласно регламенту, в суперфинал выходят как триумфаторы, так и серебряные призеры.

«Все прошло просто отлично и позитивно, до сих пор щеки от улыбок болят, — рассказала вице-президент Дальневосточной федерации дзюдо Ирина Родина. — Из 11 дальневосточных субъектов приехали восемь, что крайне хорошо. Дети наборолись от души, провели очень много встреч: соревнования шли без остановки с 10 утра и до 7 вечера. Да, нагрузка серьезная, но сейчас удачное время для такого турнира: юноши полностью восстановились летом, соскучились и по дзюдо, и по тренировочному процессу. Я и сама всегда наслаждалась командными состязаниями, и видеть сплочение сборных, особенно столь юных, — это особенная радость».

«Битвы городов».

11 октября «Битва городов» продолжится в Череповце: в Центральном федеральном округе на поездку в «Сириус» претендует вся тройка медалистов, при этом третья путевка будет разыграна в стыковой встрече.

К слову, зарубежные сборные получат так называемый wild card — особое приглашение от организаторов без необходимости пробиваться через сито отбора.

Суперфинал продлится восемь дней — с 6 по 13 декабря, и пройдет по хорошо знакомой болельщикам олимпийской системе на выбывание. Баталии развернутся в Академии единоборств.

