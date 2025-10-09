Российские юниоры завоевали пять медалей на чемпионате мира по дзюдо в Перу

На юниорском чемпионате мира по дзюдо среди смешанных команд российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом Международной федерации дзюдо (IJF), завоевали пять медалей. Среди них одно золото, три серебра и одна бронза.

В командных соревнованиях сборная России одержала победу над Турцией со счетом 4:0. Среди участников сборной спортсмен клуба «Отечество» Алексей Булгаков. В личных соревнованиях отличилась Виктория Мартыненко, также представляющая Общество содействия развитию единоборств «Отечество», она завоевала серебряную медаль.

Победителями командного турнира стали дзюдоисты Японии, серебро досталось Франции, а вторую бронзу разделила Бразилия.

Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров проходил с 5 по 8 октября в Лиме (Перу).