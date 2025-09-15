Путин наградил почетной грамотой дзюдоистов Адамяна, Тасоева и Лищенко

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами дзюдоистов Армана Адамяна, Инала Тасоева и Тамару Лищенко.

27-летний Тасоев является двукратным чемпионом мира в весовой категории свыше 100 кг (2023, 2025) и трехкратным победителем чемпионатов Европы. 28-летний Адамян — чемпион мира (2023) и бронзовым призером турнира (2025) в весовой категории до 100 кг.

27-летняя Лищенко является чемпионкой Европы 2022 года в весовой категории до 72 кг.