Тасоеву и Галстяну вручили награды Европейского союза дзюдо

Двукратному чемпиону мира Иналу Тасоеву и олимпийскому чемпиону Арсену Галстяну вручены награды «Спортсмен года» и «Лучший тренер мужской команды Европы» по версии Европейского союза дзюдо (EJU), сообщает ТАСС.

Торжественная церемония награждения состоялась в пятницу на гала-вечере в Тбилиси, где проходит чемпионат Европы.

Награды EJU ежегодно вручаются спортсменам и специалистам, внесшим значительный вклад в развитие дзюдо и показавшим высокий уровень работы на международной арене.

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