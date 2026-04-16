Губерниев — о победе Чопанова на чемпионате Европы в Тбилиси: «Лишнее подтверждение уровня российской школы дзюдо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» впечатлениями от победы Мурада Чопанова на чемпионате Европы в Тбилиси.

В финальной схватке в весовой категории до 66 кг 27-летний россиянин победил финна Луукаса Саху.

«Дзюдоисты — законодатели моды. Это лишнее подтверждение уровня российской школы дзюдо. Люди выигрывали «Большой шлем», олимпийские медали, чемпионаты мира. Эти победы — как путеводная звезда для других федераций. Я рад, как и все», — сказал Губерниев «СЭ».

Турнир проходит в Тбилиси и завершится 19 апреля.

На соревнованиях в столице Грузии российские спортсмены выступают с национальной символикой.

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