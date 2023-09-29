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Сегодня, 08:21

Соловейчик отметил, что результаты российских дзюдоистов на турнирах говорят об их высокой мотивации

Алина Савинова
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Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что российские дзюдоисты испытывают сложности при подготовке к международным турнирам из-за санкций.

«Это (санкции — прим. «СЭ») влияет на подготовку, создает дополнительные трудности. Но результат мы показываем хороший. Это говорит о том, что мотивация достаточно высокая», — приводит ТАСС слова Соловейчика.

На этапе «Большого шлема» в Баку, который проходил с 22 по 24 сентября, российские дзюдоисты выиграли три «золота», два «серебра» и две «бронзы».

В апреле Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии. Россияне и белорусы участвуют в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/18871233
Сергей Соловейчик
Дзюдо
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