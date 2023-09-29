Дзюдоист Сулейманов перенес болезнь накануне чемпионата России

Поединки на чемпионате России в Кемерове получились тяжелыми для дзюдоиста Ибрагимгаджи Сулейманова из-за недавно перенесенной болезни.

«Соревнования были тяжелыми — за пару дней до старта я очень сильно заболел, не знал, поеду ли. Если я не уверен в своей победе, то не приеду. В итоге поехал и выиграл. Только после победы я почувствовал, что нога болит. Но во время схватки это не ощущалось. В отличие от юниорских соревнований здесь ребята более возрастные, более опытные, но я ехал сюда только за золотом», — приводит слова Сулейманова ТАСС.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.