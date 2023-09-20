Российский дзюдоист Тасоев получил золотую медаль чемпионата мира после пересмотра итогов финала

Российский дзюдоист Инал Тасоев получил золотую медаль, которую Международная федерация дзюдо (IJF) присудила ему после пересмотра итогов финальной схватки чемпионата мира-2023.

Тасоеву вручили награду перед турниром «Большой шлем» в Баку.

«О том, что в Баку будут вручать долгожданную медаль, узнал еще на учебно-тренировочном мероприятии в Академии единоборств. Рад, что мне не стали отправлять ее домой, а передали в присутствии всей команды. Счастлив, что смог разделить с ними этот важный момент. Теперь, когда награда у меня, могу полноценно сказать, что я чемпион мира», — приводит пресс-служба Федерации дзюдо России слова Тасоева.

В финальной схватке чемпионата мира-2023 в весовой категории свыше 100 кг, которая прошла 13 мая, Тасоев проиграл французу Тедди Ринеру. Россиянин в ходе поединка применил прием, который привел к падению соперника, однако судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.

Позднее, 9 июня Международная федерация дзюдо присудила Тасоеву золото после пересмотра результатов поединка.