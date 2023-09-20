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20 сентября, 22:32

Российский дзюдоист Тасоев получил золотую медаль чемпионата мира после пересмотра итогов финала

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Инал Тасоев.
Фото Global Look Press

Российский дзюдоист Инал Тасоев получил золотую медаль, которую Международная федерация дзюдо (IJF) присудила ему после пересмотра итогов финальной схватки чемпионата мира-2023.

Тасоеву вручили награду перед турниром «Большой шлем» в Баку.

«О том, что в Баку будут вручать долгожданную медаль, узнал еще на учебно-тренировочном мероприятии в Академии единоборств. Рад, что мне не стали отправлять ее домой, а передали в присутствии всей команды. Счастлив, что смог разделить с ними этот важный момент. Теперь, когда награда у меня, могу полноценно сказать, что я чемпион мира», — приводит пресс-служба Федерации дзюдо России слова Тасоева.

В финальной схватке чемпионата мира-2023 в весовой категории свыше 100 кг, которая прошла 13 мая, Тасоев проиграл французу Тедди Ринеру. Россиянин в ходе поединка применил прием, который привел к падению соперника, однако судьи не усмотрели в действиях Тасоева техники дзюдо.

Позднее, 9 июня Международная федерация дзюдо присудила Тасоеву золото после пересмотра результатов поединка.

Инал Тасоев после финального поединка. Российского дзюдоиста засудили в финале ЧМ. А затем извинились и отдали ему золотую медаль

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