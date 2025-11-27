Российским дзюдоистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны

Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским дзюдоистам выступать на международных турнирах под флагом страны.

«Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой начиная с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби (28-30 ноября), — говорится в сообщении пресс-службы IJF. — Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир».

Россияне смогут выступать под национальным флагом, с гимном и символикой уже на турнире «Большого шлема», который пройдет 28-30 ноября в Абу-Даби.