19 российских дзюдоистов выступят на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби

В заявку российской команды по дзюдо на турнир «Большого шлема» в Абу-Даби вошли 19 спортсменов, сообщает ТАСС.

У мужчин в состав команды вошли Аюб Блиев, Харун Тлишев (оба — в весовой категории до 60 кг), Мурад Чопанов, Абрек Нагучев (оба — до 66 кг), Шамиль Зилфикаров (до 73 кг), Курбан Кудиев, Абдул-Керми Тасуев (до 81 кг), Егор Андони (до 90 кг), Идар Бифов, Арман Адамян (оба — до 100 кг), Тамерлан Башаев, Денис Батчаев (оба — свыше 100 кг).

У женщин: Сабина Гилязова, Юлия Семиколенова (обе — до 48 кг), Карина Ефимова, Юна Герасимова (обе — до 52 кг), Наталья Елкина (до 57 кг), Тамара Лищенко (до 70 кг), Мария Иванова (свыше 70 кг).

Турнир «Большого шлема» в Абу-Даби пройдет с 28 по 30 ноября.

Источник: ТАСС
