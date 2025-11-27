Соловейчик считает мужественным решение IJF вернуть российским дзюдоистам право выступать под национальным флагом

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик прокомментировал решение Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть отечественным спортсменам флаг и гимн.

«Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение. Мы рады, что именно международное дзюдо стало первым из олимпийских видов спорта, кто принял это историческое решение, оставаясь верным общечеловеческим ценностям, умению взаимодействовать и действовать во имя общего блага.

Дзюдо проповедует мужество, решительность и справедливость. Это неизменный постулат IJF: спорт должен содействовать миру и укреплению взаимопонимания между странами. Сейчас все смогли убедиться в этом в очередной раз на деле — это реальная политика международной федерации. Политика, благодаря которой российские дзюдоисты выступали на международных стартах не в статусе нейтральных спортсменов, а под флагом IJF.

Мы гордимся тем, что являемся частью этой международной спортивной семьи, которая поддержала решение. И ждем, что национальные федерации и страны также его поддержат. А те, кто забыл, вспомнят, ради каких целей существует спорт, помимо воспитания силы», — цитирует Соловейчика ТАСС.

27 ноября стало известно, что исполком IJF разрешил российским спортсменам выступать под национальным флагом, с гимном и символикой. Решение начнет действовать с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби (28-30 ноября).