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Соловейчик считает мужественным решение IJF вернуть российским дзюдоистам право выступать под национальным флагом

Анастасия Пилипенко

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик прокомментировал решение Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть отечественным спортсменам флаг и гимн.

«Благодарим Международную федерацию дзюдо за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение. Мы рады, что именно международное дзюдо стало первым из олимпийских видов спорта, кто принял это историческое решение, оставаясь верным общечеловеческим ценностям, умению взаимодействовать и действовать во имя общего блага.

Дзюдо проповедует мужество, решительность и справедливость. Это неизменный постулат IJF: спорт должен содействовать миру и укреплению взаимопонимания между странами. Сейчас все смогли убедиться в этом в очередной раз на деле — это реальная политика международной федерации. Политика, благодаря которой российские дзюдоисты выступали на международных стартах не в статусе нейтральных спортсменов, а под флагом IJF.

Мы гордимся тем, что являемся частью этой международной спортивной семьи, которая поддержала решение. И ждем, что национальные федерации и страны также его поддержат. А те, кто забыл, вспомнят, ради каких целей существует спорт, помимо воспитания силы», — цитирует Соловейчика ТАСС.

27 ноября стало известно, что исполком IJF разрешил российским спортсменам выступать под национальным флагом, с гимном и символикой. Решение начнет действовать с турнира «Большого шлема» в Абу-Даби (28-30 ноября).

Источник: ТАСС
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