Российские спортсмены завоевали 7 медалей на первенстве мира по дзюдо среди кадетов (U17)

На первенстве мира по дзюдо среди кадетов (U17) российские спортсмены завоевали семь медалей. Три золотых медали выиграли Абдула Сулейманов, Рахим Хамхоев, Надежда Мишенькина. Три бронзовые медали завоевали Алексей Топтыгин, Тимур Алиев и Муслим Котиев. Также российские спортсмены выиграли бронзовую медаль в командном зачете среди юношей, решающую победу принес Денис Кулигин.

Все спортсмены, завоевавшие медали на первенстве мира в индивидуальном зачете, поддерживаются со стороны программы развития единоборств «Отечество».

Первенство мира по дзюдо проходило с 27 по 31 августа в Софии, Болгария.