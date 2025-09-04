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Дзюдо

Гурьева и Барабаш стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата Европы по дзюдо

Алина Савинова

Российские дзюдоистки Эльвида Гурьева и Анастасия Барабаш завоевали бронзовые медали на юниорском чемпионате Европы в Братиславе.

Гурьева в поединке за третье место в весовой категории до 57 кг победила представительницу Албании Ерису Брахимай, а Барабаш в весовой категории до 48 кг нанесла поражение польке Виктории Слазок.

Россияне выступают на соревнованиях в Братиславе в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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