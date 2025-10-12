Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы в Малаге

Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Кубке Европы в Малаге (Испания).

Золото завоевали Марина Воробьева (до 48 кг), Тимур Арбузов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг). Единственная серебряная медаль на счету Наталья Елкиной (до 57 кг).

Бронзовые медали на счету Рамазана Абдулаева (до 66 кг), Луны Герасимовой (до 52 кг) и Юлии Семиколеновой (до 48 кг).

Российские спортсмены заняли второе место в общем медальном зачете турнира. Первой стала команда Турции (4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые награды). Третьими стали испанцы (3-3-5).

Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.