Кудиев стал двукратным чемпионом России по дзюдо

Курбан Кудиев стал двукратным чемпионом России по дзюдо. В финальной схватке турнира в Екатеринбурге он победил Абдул-Керима Тасуева в весовой категории до 81 кг.

Бронзовыми призерами стали Акроман Парчиев и Георгий Елбакиев.

В весовой категории до 90 кг чемпионом России стал Михаил Игольников, который в финале победил Егора Андони. Бронза у Алана Хубецова и Адама Уциева.

У женщин в весе до 63 кг Камила Бадурова победила в финале Стефанию Власову. Третье место заняли Дали Лилуашвили и Анастасия Мананникова. В весе до 70 кг золото выиграла Тамара Лищенко, серебро у Ксении Медведевой, бронза у Дарьи Васильевой и Яны Поляковой.