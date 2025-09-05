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Дзюдо

Турлуев и Огнивова завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы среди юниоров

Алина Савинова

Россияне Ахмед Турлуев и Ева Огнивова стали бронзовыми призерами чемпионата Европы среди юниоров по дзюдо.

В поединке за третье место в весовой категории до 81 кг Турлуев победил представителя Польши Фабрициуша Тарковского. Огнивова в весовой категории до 70 кг нанесла поражение шведке Ингрид Нильсон.

Чемпионат Европы среди юниоров до 21 года проходит в столице Словакии Братиславе. Россияне выступают на соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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Дзюдо
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