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Сегодня, 07:05

Тренер сборной России: «Арбузова можно назвать сенсацией чемпионата мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Константин Философенко считает российского дзюдоиста Тимура Арбузова главной сенсацией чемпионата мира. 20-летний спортсмен завоевал серебро чемпионата мира в весовой категории до 81 кг.

«Конечно, Тимура можно назвать сенсацией турнира, человеку 20 лет в этом году исполнилось, и какую борьбу отличную показал — чемпионскую. В финале, считаю, травма и две перевязки соперника сбили темп борьбы, я думаю, что, если бы этих пауз не было, он бы дожал и все-таки выиграл у него — он был готов быть чемпионом. Прошел первого номера рейтинга [бельгийца Маттиаса] Кассе — он был готов быть первым — поработал, исправил все свои ошибки. Молодец», — цитирует ТАСС Философенко.

Чемпионат мира завершится 23 мая. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/20865311
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