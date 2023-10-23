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Сегодня, 11:42

Европейский союз дзюдо отверг обвинения на допуск России к чемпионату Европы

Виктория Кравченко
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Европейский союз дзюдо (EJU) отверг обвинения в допуске до чемпионата Европы российских спортсменов, нарушавших критерии допуска. В организации отметили, что все спортсмены были тщательно проверены.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые из дзюдоистов якобы нарушали условия допуска.

«Они подверглись тщательной независимой проверке биографических данных — никто из них активно не поддерживал СВО. Расследования были проведены международным агентством, процедуры анализа и голосования были проведены в соответствии с правилами и практикой IJF», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на EJU.

Чемпионат Европы по дзюдо состоится с 3 по 5 ноября в Монпелье.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты выступят на этапе Большого шлема в ОАЭ. Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2024 в Париже и пройдет с 24 по 26 ноября. В нем примут участие 475 дзюдоистов из более чем 80 стран.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231023/dzyudo-1904613841.html
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