Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 10:27

В чемпионате Европы по дзюдо примут участие 16 российских спортсменов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

16 представителей сборной России отправятся на чемпионат Европы по дзюдо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России.

В мужском турнире страну будут представлять Гамзат Заирбеков, Рамазан Абдулаев (оба — до 60 кг), Мурад Чопанов, Яго Абуладзе (оба — до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Среди женщин на соревнованиях выступят Сабина Гилязова, Кристина Дудина (обе — до 48 кг), Ксения Галицкая, Дарья Курбонмамадова (обе — до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова, Дарья Храмойкина (обе — до 70 кг).

Чемпионат Европы по дзюдо 2023 года пройдет во французском Монпелье с 3 по 5 ноября.

В апреле Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231030/dzyudo-1906089256.html
Дзюдо
4
1
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Игрок любительской команды из-за желтой карточки отправил в нокаут главного судью
Матч «Лиона» и «Марселя» отменили после атаки фанатов на автобус
Шойгу оценил потери Украины в контрнаступлении
Госдеп не пустил дипломатов из России на открытие памятника в Калифорнии
В США отметили недовольство американцев из-за помощи Байдена Киеву
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Европейский союз дзюдо отверг обвинения на допуск России к чемпионату Европы
Новости
RSS RSS
Все новости