В чемпионате Европы по дзюдо примут участие 16 российских спортсменов

16 представителей сборной России отправятся на чемпионат Европы по дзюдо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России.

В мужском турнире страну будут представлять Гамзат Заирбеков, Рамазан Абдулаев (оба — до 60 кг), Мурад Чопанов, Яго Абуладзе (оба — до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Среди женщин на соревнованиях выступят Сабина Гилязова, Кристина Дудина (обе — до 48 кг), Ксения Галицкая, Дарья Курбонмамадова (обе — до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова, Дарья Храмойкина (обе — до 70 кг).

Чемпионат Европы по дзюдо 2023 года пройдет во французском Монпелье с 3 по 5 ноября.

В апреле Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских и белорусских спортсменов.