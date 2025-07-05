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ДоброFON помог организовать учебно-тренировочные сборы в Сочи для спортсменов молодежной сборной России по дзюдо спорта слепых

ДоброFON.
ДоброFON.
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В сборах приняло участие восемь спортсменов, перспектива подготовки заключается в участии данных спортсменов в международных соревнованиях. В рамках сбора спортсмены получили спортивную экипировку, которая соответствует требованиям IJF.

Тренировки проходили под руководством старших тренеров спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту слепых: Дмитриевой Ольги Владимировны и Вострикова Владимира Степановича, а также тренера спортивной сборной команды России по спорту слепых Юнг Дмитрия Александровича.

«Развитие адаптивного спорта — одно из ключевых направлений нашей компании. Вместе с нашими партнерами из ВФСС мы стремимся улучшить условия подготовки инклюзивных спортсменов, способствуя повышению их спортивного мастерства и социальной адаптации», — заявил заместитель генерального директора FONBET и амбассадор благотворительной программы ДоброFON Алексей Ягудин.

ДоброFON.

«Под эгидой Всероссийской федерации спорта слепых подрастает новое поколение чемпионов. Юные спортсмены молодежных сборных команд России показывают хорошие результаты. Среди них чемпионы и призеры российских и международных соревнований, — рассказала президент Всероссийской федерации спорта слепых трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга Семенова. — С целью улучшения спортивной подготовки молодых спортсменов Федерация проводит учебно-тренировочные мероприятия как в России, так и в других странах.

Со спортсменами работают лучшие тренеры, дополнительно приобретаются спортивный инвентарь и экипировка. В этом году благодаря благотворительной программе ДоброFON нам удалось экипировать сборные команды по легкой атлетике, плаванию и дзюдо.

В частности, в начале июня молодежная сборная России по плаванию спорта слепых проходила подготовку в Беларуси, на днях из Сочи с учебно-тренировочного мероприятия вернулась сборная по дзюдо. Сейчас в Чебоксарах спортивную подготовку проходят легкоатлеты.

Мы благодарны ДоброFON за помощь в подготовке молодежных сборных команд России по спорту слепых».

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