Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 03:08

Батчаев назвал секрет победы в финале первенства мира среди юниоров

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель первенства мира среди юниоров российский дзюдоист Денис Батчаев считает, что смог выиграть золотую медаль благодаря ценным советам призера Олимпийских игр Тамерлана Башаева и чемпиона мира Инала Тасоева.

«Тот проигрыш на прошлогоднем юниорском первенстве мира добавил мне мотивации, я многое изменил и благодаря советам Инала Тасоева и Тамерлана Башаева понял, что для победы одних тренировок недостаточно. Я сделал упор на дисциплину — вовремя ложился спать, правильно питался и очень много работал.

В финале Арсен был нисколько не слабее, но это просто не его день был. Очень хотелось, чтобы он был сегодня на пьедестале. Не проходило ни старта с участием Инала или Тамерлана, чтобы они не были в призах. Пусть эта тенденция сохранится», — цитирует ТАСС Батчаева.

Российские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире — золотую, серебряную и две бронзовые.

Источник: ТАСС
Дзюдо
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
Антонов завершил работу в качестве посла России в США
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Кадыров передал для нужд СВО 100 автомобилей
ВАДА запретило баскскую пелоту на Панамериканских играх
Популярное видео
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Неожиданное поражение «Салавата»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости