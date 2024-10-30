Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:23

Туменов: «Бетербиев победил выдающегося боксера Бивола»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец полулегкого дивизиона лиги АСА Биберт Туменов поделился мнением о поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Артур выиграл бой. Тот, кто работает вторым номером, должен сделать больше работы, чем оппонент, который идет вперед и хочет выиграть. Он ищет драки, а второй отступает, проводя меньше работы. Даже удары по перчаткам были очень тяжелыми у Бетербиева. Даже Бивол подтвердил, что его по перчаткам словно кувалдой били. Но будет оскорбительным считать то, что Дмитрий был плох. Он тоже выдающийся боксер», — цитирует MMA.Metaratings.ru Туменова.

12 октября в Эр-Рияде Бетербиев одержал победу над Биволом большинством судейских голосов, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Источник: mma.metaratings.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Читайте также
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Женщина закрыла собой дочь от обстрела ВСУ в Курской области и погибла
Неожиданный промах Роналду с пенальти. Из-за него «Аль-Наср» снова остался без кубка
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
Академия хоккея Овечкина и новая арена ЦСКА. Что построят в Москве до 2030 года
В России выросло до максимума число семей с достаточными средствами на все нужды
Популярное видео
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гассиев нокаутировал Юнгквиста в поединке в тяжелом весе на турнире в Ереване

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости