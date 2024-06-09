Теофимо Лопес назвал Наоя Иноуэ своим любимым боксером

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1) признался, что неоспоримый чемпион в двух весовых категориях Наоя Иноуэ (27-0) — его любимый боксер.

«Он [Иноуэ] — номер один pound-for-pound и мой самый любимый боец этой эпохи. Почему он мой любимый боец? Вы видели, как он дерется? Этот парень владеет всеми стилями. Я уважаю таких бойцов. Я восхищаюсь бойцами, которые стремятся стать великими. Именно в этом и заключается смысл — в наследии. И я не могу дождаться, когда вновь увижу его на ринге», — сказал Лопес Ring Magazine.

Иноуэ в прошлом бою нокаутировал Луиса Нери (35-2) в шестом раунде и сохранил титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring в легчайшем весе. Бой состоялся 6 мая в Токио, Япония.