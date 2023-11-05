В команде Бивола рассказали, что дата следующего боя боксера не согласована

Дата следующего боя российского боксера Дмитрия Бивола не утверждена, также нет информации о потенциальных соперниках.

«Далеко не факт, что следующий бой пройдет 13 января. Это не утверждено. По соперникам также нет никакой информации», — приводит заявление команды Бивола ТАСС.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).