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Рой Джонс считает, что Тайсон может нокаутировать Пола

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Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший считает, что Майк Тайсон может нокаутировать Джейка Пола.

«Майк все еще силен, очень быстр для своих лет. В один момент он может поймать и нокаутировать Пола. Майк опасен и непредсказуем, пусть даже уже и не так молод. Хотя если Тайсон поймет, что сил хватает, то может выиграть и по очкам, проведя весь бой», — цитирует Джонса ТАСС.

Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоится 15 ноября в США.

Майку Тайсону 58 лет, он был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и обладателем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел 6 поражений.

Джейк Пол моложе своего оппонента на 31 год, ему 27 лет. Он выступает на профессиональном ринге с января 2020 года и известен прежде всего как блогер и актер. В его послужном списке 9 побед (6 — нокаутом) и 1 поражение.

Источник: ТАСС
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