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Сегодня, 16:06

Трояновский призвал устроить бой между Валуевым и Тайсоном

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе боксер Эдуард Трояновский заявил, что бой между Майком Тайсоном и Николаем Валуевым был бы интересен всему миру.

«Для боксерского мира было бы интересно организовать бой Валуева с Тайсоном. Если Николай готов, то почему нет? Не знаю, правда, в какой он форме. Тайсон вроде как тренируется и скоро бой с блогером. Было бы неплохо. Я бы пришёл посмотреть на Тайсона и Валуева. Думаю, у Николая было бы больше шансов победить.

Надо организовать бой, будет нереальный хайп. Но сначала надо найти франки на это. Сейчас много всяких коллабораций. Причем это не какой-то там поп-бокс, какие-то алкаши. Эти спортсмены в прошлом — чемпионы», — сказал Трояновский Legalbet.

В ночь на 16 ноября пройдет бой между Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Событие состоится на AT&T Stadium в Арлингтоне (США). Поединок будет состоять из восьми раундов по две минуты и будет носить статус официального.

За свою карьеру Тайсон одержал 50 побед при шести поражениях. Пол за время карьеры в боксе принял участие в 11 поединках, в которых одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

Валуев стал первым в мире русским боксером в супертяжёлом весе, который выиграл титул чемпиона мира. На его счету 53 поединка за карьеру и 50 побед.

Источник: Legalbet
Майк Тайсон
Николай Валуев
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