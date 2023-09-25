Нганну рассказал, чему его научил Майк Тайсон

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) помог ему усовершенствовать футворк.

«Лучшее, чему можно научиться у Майка Тайсона, — это работа ног. В боксе все зависит от работы ног, и его [Тайсона] сила была связана с работой ног. Когда у тебя есть хорошая база, твой удар определенно сильнее, чем когда у тебя нет хорошей базы.

Всю свою карьеру он дрался с такими людьми, как Тайсон Фьюри. Именно поэтому я обратился к нему по поводу этого боя, потому что мне кажется, что если бы у меня была, скажем, четверть того, что есть у Майка Тайсона, то этот бой был бы для меня гораздо легче», — сказал Нганну на Joe Rogan Experience.

Нганну и Тайсон Фьюри (33-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.