Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:51

Нганну рассказал, чему его научил Майк Тайсон

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Франсис Нганну и Майк Тайсон.
Фото Соцсети

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) помог ему усовершенствовать футворк.

«Лучшее, чему можно научиться у Майка Тайсона, — это работа ног. В боксе все зависит от работы ног, и его [Тайсона] сила была связана с работой ног. Когда у тебя есть хорошая база, твой удар определенно сильнее, чем когда у тебя нет хорошей базы.
Всю свою карьеру он дрался с такими людьми, как Тайсон Фьюри. Именно поэтому я обратился к нему по поводу этого боя, потому что мне кажется, что если бы у меня была, скажем, четверть того, что есть у Майка Тайсона, то этот бой был бы для меня гораздо легче», — сказал Нганну на Joe Rogan Experience.

Нганну и Тайсон Фьюри (33-0) подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Бокс
Майк Тайсон
Франсис Нганну
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
Джастин Тимберлейк купил акции клуба НБА «Мемфис»
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бернард Хопкинс рассказал, какую роковую ошибку может сделать Чарло в бою с Канело

Тедди Атлас считает Тайсона Фьюри лицом современного бокса
Новости
RSS RSS
Все новости