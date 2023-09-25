Тедди Атлас считает Тайсона Фьюри лицом современного бокса

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — это лицо современного бокса.

«Я знаю, что некоторые рассердятся, но Тайсон Фьюри — лицо бокса. Он чемпион в супертяжелом весе, он самый голосистый парень и он лучший саморекламщик в нашем спорте. Сейчас практически невозможно не увидеть или не услышать что-то о нем. Но у меня к нему много вопросов. Я бы хотел, чтобы он больше дрался с конкурентными соперниками», — сказал Атлас на ProBox TV.

Нганну и Фьюри подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.