Кирилл Сидельников ушел из Fedor Team: «Были разногласия с Федором»

35-летний российский боец Кирилл Сидельников (14-7) подтвердил, что больше не представляет команду Fedor Team.

«Просто так сложились обстоятельства. Получились определенные разногласия, и было принято обоюдное решение, что я больше не в команде Fedor Team, но я на своей карьере крест не поставил, – начал Сидельников в интервью «СЭ». – Ко мне обратились с помощью Радмир Илдарович Габдуллин, Ural FC. Они предложили сейчас выступать у них, дальше – сотрудничество с их организацией, также предложили работу в «Уралхим», что для будущего мне очень интересно, и мне просто надо дальше двигаться, дальше жить, кормить семью, и я не имел права даже отказываться от этого.

В каких отношениях с Федором? Это сложный вопрос. В сложных отношениях, назовем это так. Я благодарен Федору за все те годы, которые он на меня потратил, я изначально сказал, что благодарен искренне. Он был большой пример для меня, но так происходит в жизни, что расходятся люди.

Какие разногласия были? Я не тот человек, который будет выносить сор из избы. Случились определенные нюансы, недопонимание. Я не хочу в это влазить, честно. Я благодарен ему, я его люблю, ценю. И я ему изначально говорил, что если когда-то моя помощь понадобится, я всегда помогу.

Мне, честно, на самом деле грустно. У меня сейчас по жизни триггер. Я это тяжело воспринял. Были определенные нюансы, для моей жизни это большой урок, большой опыт, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я благодарен за те годы, когда мы с Федором двигались. Сейчас разошлись. У меня нет обид. Просто так получилось. Я не держу зла, не держу обиды.

В каких отношениях с другими бойцами Fedor Team? Сейчас съездили на соревнования и с Валентином [Молдавским], и с Виктором [Немковым], поддерживаем общение, в нормальных отношениях. Они знают ситуацию, они сами пускай думают, что как получилось. Я не буду рассказывать, потому что всегда у истории есть две правды: одна и вторая. Я расскажу свою историю, вы будете говорить: «Да, ты прав». Федор расскажет свою историю, будут говорить, что он прав. У меня теплое отношение ко всем ребятам, также к Федору и к Старому Осколу, это мой родной город».

Сидельников дебютирует в профессиональном боксе 20 октября на турнире Ural FC в Перми.