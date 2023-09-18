Оскар Де Ла Хойя: «Любой стиль, похожий на стиль Бивола, доставит Канело проблем»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя уверен, что абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2) можно побить, если использовать тактику чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Любой стиль, похожий на стиль Бивола, доставит Канело проблем, — сказал Де Ла Хойя в интервью FightHubTV. — Стиль, при котором ты щелкаешь джебом перед его лицом, при котором держишь дистанцию, как это делал Бивол, будет неудобен Канело. Все эти годы он привык нокаутировать соперников, обладая при этом огромной силой. Любой, кто попытается с ним боксировать в таком же стиле, как у Бивола, доставит Канело проблем».

Альварес и абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.