Каллум Смит: «Я уверен, что поймаю Бетербиева раньше, чем он поймает меня»

Британский боксер Каллум Смит (29-1) уверен, что досрочно победит чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0).

«Он — сильный панчер, но пока что никто не смог доказать, что с моим подбородком не все в порядке. За всю мою карьеру меня ни разу не роняли. Я всегда очень уверенно защищался. Я просто уверен, что поймаю его раньше, чем он поймает меня, и смогу разделаться с ним. Я искренне верю, что у меня получится победить его. Это нелегко, и я знаю, что являюсь андердогом», — сказал Смит в интервью Sky Sports.

Бетербиев подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада.