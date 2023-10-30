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Сегодня, 07:14

Фьюри и Усик не подерутся 23 декабря. Усик отреагировал

Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен подтвердил, что поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0) не состоится в 2023 году.

«Уоррен утверждает, что бой за неоспоримый титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в супертяжелом весе, скорее всего, состоится в конце января или февраля 2024-го», — сообщает инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

«Дядя Фрэнк говорит какие-то подлые вещи, — приводит слова Усика Boxing King Media. — У нас есть контракт, согласно которому бой должен состояться 23 декабря. Пусть Фьюри сначала освободит свой титул, а потом отдохнет. Тайсон, мы должны драться, мы должны это сделать 23 декабря. Увидимся на ринге. Я люблю тебя».

Фьюри победил Франсиса Нганну (17-3) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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