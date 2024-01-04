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Боксер-супертяжеловес Джаррелл Миллер арестован за угон автомобиля

Давид Хачатрян
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Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (26-1) был арестован в Голливуде, штат Флорида, за угон автомобиля без применения огнестрельного оружия.

Миллер был взят под залог в 30 000 долларов и до сих пор остается под стражей в Форт-Лодердейле. В среду у него было назначено судебное слушание.

Миллер напал на сотрудника автосалона, после чего скрылся на автомобиле Dodge Ram, который был недавно конфискован, сообщает новостная сеть WSVN. Согласно сообщению WSVN, Миллер взял сотрудника в удушающий захват и повалил его на землю, после чего схватил ключи и запрыгнул в автомобиль.

Миллер потерпел первое поражение от Даниэля Дюбуа (20-2) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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