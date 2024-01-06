Американский боксер Кевин Джонсон сможет получить паспорт РФ после новогодних праздников
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал «СЭ» о процессе получения американским боксером Кевином Джонсоном российского гражданства.
«В первый рабочий день ждем публикацию указа. После этого он сможет получить документ на руки», — сказал Хрюнов «СЭ».
Ранее американский боксер Кевин Джонсон попросил у президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.
27 декабря Хрюнов сообщал «СЭ», что комиссия приняла решение о выдаче паспорта РФ боксеру Кевину Джонсону, а документы находятся на подписи в Кремле.
Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.
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