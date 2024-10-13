Бетербиев: «Хотел показать себя лучше в бою с Биволом»

Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал победу над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Хотел показать себя лучше, чувствовал себя некомфортно. Но сегодня я был лучше. Если его совершенство захочет реванш, значит, сделаем», — сказал Бетербиев.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.