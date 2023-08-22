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Сегодня, 13:15

Усик — Дюбуа: дата и время начала боя

Усик подерется с Дюбуа за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Усик.
Фото AFP

В субботу, 26 августа, в Польше на стадионе «Вроцлав» украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа подерутся в главном бою боксерского вечера за звание чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе. Начало турнира— 20.00 по московскому времени, главный бой ожидается около 00.00 мск.

Легальной трансляции в России не будет. Прямой эфир поединка Усик — Дюбуа можно посмотреть на платформе TNT Sports с использованием VPN и на телеканале ESPN+. Также видеотрансляция будет доступна на сайтах букмекерских компаний.

36-летний украинский боксер обладает титулами по версиям WBO, WBA и IBF. Александр за карьеру провел 20 боев (во всех победил). В своем последнем поединке в августе прошлого года Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа раздельным решением судей.

25-летний британец является чемпионом WBA World. На его счету 20 проведенных боев, в которых он одержал 19 побед и 1 поражение. Предыдущий поединок он провел против Кевина Лерены из ЮАР в декабре 2022-го. Тогда Дюбуа победил техническим нокаутом.

Александр Усик и&nbsp;Даниэль Дюбуа. Усик и Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед боем в Польше

Бокс
Александр Усик
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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