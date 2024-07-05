Батыргазиев: «К бою с Кэроллом провел трехмесячный лагерь в Сочи»

Олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев поделился ожиданиями от поединка против ирландца Джоно Кэролла.

«Обязательно посмотрите турнир 12 июля, мы всех любителей спорта порадуем красивым боксом, — сказал Батыргазиев на пресс-конференции. — Изучали своего соперника от а до я. У нас был трехмесячный лагерь в Сочи. Боксеры из Ирландии славятся своим характером и настроем. Но и у нас его не меньше. Собираюсь на деле доказать, что я сильнее. Я готов к поединку. Джоно говорил, что я не выплыву из глубоких вод в поединке с ним? Я хорошо плаваю. Можно говорить многое, но надо доказывать делом. Мы все увидим в ринге».

12 июля в соглавном событии турнира в Серпухове Альберт Батыргазиев и Джоно Кэрролл оспорят временный титул WBA во втором полулегком весе.