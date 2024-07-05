«Динамо», «Монако», «Црвена Звезда» и «Олимпиакос» определят сильнейшего в боксерском турнире

Боксерский турнир «EUBC Кубок чемпионов» с участием команд «Динамо», «Монако», «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия) состоится 17-18 июля в Краснодаре.

Соревнования пройдут в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и по системе на вылет. 17 июля состоятся полуфинальные поединки между спортивными обществами европейских стран, а 18 июля — финал и матч за третье место.

Полуфинальные пары будут определены путем жеребьевки. Составы команд будут объявлены позднее.