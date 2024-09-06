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Боксер Бижамов заявил, что не испытывает радости после завоевания серебра на чемпионате Европы

Руслан Минаев
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Капитан сборной России по боксу Джамбулат Бижамов признался, что не рад серебряной медали чемпионата Европы в Белграде.

«Нет, не стоит меня поздравлять с серебром чемпионата Европы. Никакой радости серебряная медаль мне не приносит. Есть только золото. Выступил в Белграде нормально. Доволен тем, как провел финал, огорчает, что стал вторым, но не считаю, что был хуже своего соперника. Хочу выиграть чемпионат мира», — цитирует Бижамова MMA.Metaratings.ru.

23-летний россиянин является серебряным призером чемпионата мира и трехкратным чемпионом страны.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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