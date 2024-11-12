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«Пора собирать земли СССР и Российской империи, пора вернуть Аляску». Дацик перед боем с американским копом

Дацик перед боем с американцем Гаверном призвал вернуть Аляску
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пресс-конференция «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится 15 ноября, в главном бою сойдутся Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн.

Начнем с того, что промоутер Владимир Хрюнов объявил на пресс-конференции состав участников боксерского турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в Москве 13 декабря.

1. Кевин Джонсон vs Виталий Минаков. «Сейчас бойцовский мир должен будет содрогнуться. Мы вели очень долгие переговоры, и у нас произойдет бой, если хотите, как Мейвезер — Макгрегор. Два больших мастера, два больших чемпиона, казалось бы, из разных видов единоборств. Кевин Джонсон — боксер, который и видел перед собой Тайсона Фьюри, и даже победил Вячеслава Дацика, встретится с чемпионом Bellator Виталием Минаковым. Этот бой будет главным событием итогового шоу. Казалось, что это невозможно, но, как вы видите сейчас, оба бойца присутствуют здесь. Бой состоится 13 декабря».

Вячеслав Дацик и&nbsp;Джейсон Гаверн. Рыжий Тарзан Дацик и его воспитатель Джейсон Гаверн

2. Алексей Папин vs Ленин Кастильо. «Также здесь присутствует Алексей Папин. Вот я вас спрошу (обращается Хрюнов к ведущему Александру Садокову): «Какова роль Ленина в России?» Там он не был, Казанский университет не окончил. По этой причине соперником Алексея Папина будет человек с именем Ленин Кастильо, который прославился тем, что провел полный бой с Дмитрием Биволом. Это будет соглавный бой нашего итогового шоу. Еще такой деликатный момент — у нас в андеркарде будет встреча ЦСКА — «Спартак». Вот, он воспитанник ЦСКА, он болеет за «Спартак». Мы проведем шоу на большой арене «Мегаспорт». Наверное, впервые в рамках «Бойцвоского клуба» мы столь рано объявляем о грядущих намерениях».

3. Сергей Кузьмин vs Мурад Халидов. «Будет ярчайший бой в тяжелом весе, накал которого, как, наверное, у финала Олимпиады, у боя за обладание сердцем одинаково любимой женщины. Это Мурад Халидов, у которого сегодня нет поражений, против Сергея Кузьмина, который кого только не вбивал».

Далее за раскрутку своего боя взялись главные герои ближайшего турнира РЕН ТВ — Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн.

Гаверн — полицейский по профессии. Дацик же больше десятка лет провел за решеткой. О криминальном прошлом Рыжего Тарзана американский боксер узнал лишь на пресс-конференции.

Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Гаверн: «Дацик разве криминал?! (Поворачивается к Дацику.) Серьезно, бро?! Да ладно, мужик! В конце концов, это очередной бой по боксу. Это будет мой 57-й профессиональный поединок. Я профессионал уже 23 года, это сумасшествие. Но мне не терпится сразиться с Дациком, он очень сильный, дерется жестко. Будет хорошее шоу, и да, удачи Дацику, она понадобится ему в эту пятницу!

Дацик может кричать, рычать, пытаться втаптывать меня взглядом в землю, но в конце концов мы окажемся в ринге и выясним, кто из чего сделан. Я разделял ринг с лучшими бойцами планеты, и в пятницу вы увидите мой опыт. Я уважаю Дацика. Любой, кто выходит драться, — мужчина.

В чем сильная сторона Дацика? В его мощи. Если же убрать эту составляющую, то что у него останется? Я собираюсь нивелировать его мощь. Увидим, что он сможет предложить в ответ».

Ведущий — Дацику: «Почему на стердауне вы не заорали Джейсону в лицо?»

Дацик: «Есть ринг, там все и покажем. Ну, думаю, он понимает, что я очень сильно люблю американцев. Американский коп — это лучший подарок от Владимира [Хрюнова]».

Вячеслав Дацик. Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»

Гаверн: «Я приеду с Дональдом Трампом, детка!»

Ведущий — Дацику: » В таких хороших кондициях мы вас не видели давно. За счет чего достигнут такой потрясающий эффект?»

Дацик: «Ну, формы нет. Похудел. Мы деремся в тяжелом весе. 200 кг — это была бы великолепная форма. Знаете, говорят: «Вот, лишний вес, он мешает». И тут вспоминаю бой Питера Артса против эстонца-сумоиста. Да, Питер Артс его красиво и четко разбивал, но, когда сумоист 200 кг упал на него сверху, Питер не смог вылезти из-под него».

Ведущий — Дацику: «Думал впервые увидим двигающегося Дацика. Не будет такого?»

Дацик: «Ну, тренер учит, заставляет много передвигаться. Постараемся что-то из этой серии отработать, какие-то обманки пробить, может быть. Но если я их забуду, то опять попру с колхозками».

Ведущий — Дацику: «Что случится с Гаверном, когда первая из ваших колхозок долетит до цели?»

Дацик: «Ну, как и положено — на темных улицах Ленинграда дрова».

Пресс-конференция участников турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ведущий — Дацику: «Вы в толстовке СССР. Владимир Викторович, анонсируя этот бой, говорил, что вы чуть ли не представляете Советский Союз».

Дацик: «Пора возрождать уже всю мощь Советского Союза, собирать наши земли. Земли Российской империи, Советского Союза. И вернуть Аляску».

Хрюнов — Дацику: «Ты им простил?»

Дацик: «Аляску никогда им не простим».

Хрюнов — Дацику: «А если появится возможность возглавить Аляску в составе России?»

Дацик: «Буду очень неплохим смотрящим за Аляской».

Хрюнов — Дацику: «Слава, ты понимаешь, что не оставляешь себе шансов? Ты должен будешь выиграть. И на лодке подплыть к Аляске».

Дацик: «Дорогу знаем. Ну, там Берингов пролив — 40 км дистанция. Плюс посередине есть островок, перекур. Сидел, общался с людьми, которые переходили там дорогу».

Гаверн: «Наверное, все знают, кто такие матадоры. У них есть красная тряпка для быка. Вот примерно так я буду себя вести в бою с Дациком. Все его обманки, попытки надавить будут разбиты. Я покажу настоящий бокс».

Вячеслав Дацик
Джейсон Гаверн
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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