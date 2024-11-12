«Пора собирать земли СССР и Российской империи, пора вернуть Аляску». Дацик перед боем с американским копом

Пресс-конференция «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится 15 ноября, в главном бою сойдутся Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн.

Начнем с того, что промоутер Владимир Хрюнов объявил на пресс-конференции состав участников боксерского турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в Москве 13 декабря.

1. Кевин Джонсон vs Виталий Минаков. «Сейчас бойцовский мир должен будет содрогнуться. Мы вели очень долгие переговоры, и у нас произойдет бой, если хотите, как Мейвезер — Макгрегор. Два больших мастера, два больших чемпиона, казалось бы, из разных видов единоборств. Кевин Джонсон — боксер, который и видел перед собой Тайсона Фьюри, и даже победил Вячеслава Дацика, встретится с чемпионом Bellator Виталием Минаковым. Этот бой будет главным событием итогового шоу. Казалось, что это невозможно, но, как вы видите сейчас, оба бойца присутствуют здесь. Бой состоится 13 декабря».

2. Алексей Папин vs Ленин Кастильо. «Также здесь присутствует Алексей Папин. Вот я вас спрошу (обращается Хрюнов к ведущему Александру Садокову): «Какова роль Ленина в России?» Там он не был, Казанский университет не окончил. По этой причине соперником Алексея Папина будет человек с именем Ленин Кастильо, который прославился тем, что провел полный бой с Дмитрием Биволом. Это будет соглавный бой нашего итогового шоу. Еще такой деликатный момент — у нас в андеркарде будет встреча ЦСКА — «Спартак». Вот, он воспитанник ЦСКА, он болеет за «Спартак». Мы проведем шоу на большой арене «Мегаспорт». Наверное, впервые в рамках «Бойцвоского клуба» мы столь рано объявляем о грядущих намерениях».

3. Сергей Кузьмин vs Мурад Халидов. «Будет ярчайший бой в тяжелом весе, накал которого, как, наверное, у финала Олимпиады, у боя за обладание сердцем одинаково любимой женщины. Это Мурад Халидов, у которого сегодня нет поражений, против Сергея Кузьмина, который кого только не вбивал».

Далее за раскрутку своего боя взялись главные герои ближайшего турнира РЕН ТВ — Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн.

Гаверн — полицейский по профессии. Дацик же больше десятка лет провел за решеткой. О криминальном прошлом Рыжего Тарзана американский боксер узнал лишь на пресс-конференции.

Вячеслав Дацик и Джейсон Гаверн. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Гаверн: «Дацик разве криминал?! (Поворачивается к Дацику.) Серьезно, бро?! Да ладно, мужик! В конце концов, это очередной бой по боксу. Это будет мой 57-й профессиональный поединок. Я профессионал уже 23 года, это сумасшествие. Но мне не терпится сразиться с Дациком, он очень сильный, дерется жестко. Будет хорошее шоу, и да, удачи Дацику, она понадобится ему в эту пятницу!

Дацик может кричать, рычать, пытаться втаптывать меня взглядом в землю, но в конце концов мы окажемся в ринге и выясним, кто из чего сделан. Я разделял ринг с лучшими бойцами планеты, и в пятницу вы увидите мой опыт. Я уважаю Дацика. Любой, кто выходит драться, — мужчина.

В чем сильная сторона Дацика? В его мощи. Если же убрать эту составляющую, то что у него останется? Я собираюсь нивелировать его мощь. Увидим, что он сможет предложить в ответ».

Ведущий — Дацику: «Почему на стердауне вы не заорали Джейсону в лицо?»

Дацик: «Есть ринг, там все и покажем. Ну, думаю, он понимает, что я очень сильно люблю американцев. Американский коп — это лучший подарок от Владимира [Хрюнова]».

Гаверн: «Я приеду с Дональдом Трампом, детка!»

Ведущий — Дацику: » В таких хороших кондициях мы вас не видели давно. За счет чего достигнут такой потрясающий эффект?»

Дацик: «Ну, формы нет. Похудел. Мы деремся в тяжелом весе. 200 кг — это была бы великолепная форма. Знаете, говорят: «Вот, лишний вес, он мешает». И тут вспоминаю бой Питера Артса против эстонца-сумоиста. Да, Питер Артс его красиво и четко разбивал, но, когда сумоист 200 кг упал на него сверху, Питер не смог вылезти из-под него».

Ведущий — Дацику: «Думал впервые увидим двигающегося Дацика. Не будет такого?»

Дацик: «Ну, тренер учит, заставляет много передвигаться. Постараемся что-то из этой серии отработать, какие-то обманки пробить, может быть. Но если я их забуду, то опять попру с колхозками».

Ведущий — Дацику: «Что случится с Гаверном, когда первая из ваших колхозок долетит до цели?»

Дацик: «Ну, как и положено — на темных улицах Ленинграда дрова».

Пресс-конференция участников турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ведущий — Дацику: «Вы в толстовке СССР. Владимир Викторович, анонсируя этот бой, говорил, что вы чуть ли не представляете Советский Союз».

Дацик: «Пора возрождать уже всю мощь Советского Союза, собирать наши земли. Земли Российской империи, Советского Союза. И вернуть Аляску».

Хрюнов — Дацику: «Ты им простил?»

Дацик: «Аляску никогда им не простим».

Хрюнов — Дацику: «А если появится возможность возглавить Аляску в составе России?»

Дацик: «Буду очень неплохим смотрящим за Аляской».

Хрюнов — Дацику: «Слава, ты понимаешь, что не оставляешь себе шансов? Ты должен будешь выиграть. И на лодке подплыть к Аляске».

Дацик: «Дорогу знаем. Ну, там Берингов пролив — 40 км дистанция. Плюс посередине есть островок, перекур. Сидел, общался с людьми, которые переходили там дорогу».

Гаверн: «Наверное, все знают, кто такие матадоры. У них есть красная тряпка для быка. Вот примерно так я буду себя вести в бою с Дациком. Все его обманки, попытки надавить будут разбиты. Я покажу настоящий бокс».