Папин считает Фогума нестандартным соперником

Российский боксер Алексей Папин поделился мнением о камерунце Ролли Ламберте Фогуме, с которым проведет бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Да, конечно же, посмотрел бои своего соперника. Соперник хороший, нестандартный и всегда разный. Каким он выйдет на этот бой, интересно. Но, в принципе, мы готовы ко всем его амплуа, в каком бы он ни вышел», — приводит «РЕН ТВ» слова Папина.

На счету 38-летнего Папина 17 побед, одно поражение, еще один бой с его участием признан несостоявшимся. В активе 36-летнего Фогума 15 побед, одно поражение и одна ничья.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в Вологде 28 ноября.